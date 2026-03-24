دبئی ایرو اسپیس انٹرپرائز کو 2.8 ارب ڈالر کی نئی کریڈٹ سہولیات حاصل

دبئی، 24 مارچ، 2026 (وام) --دبئی ایرو اسپیس انٹرپرائز (ڈی اے ای) لمیٹڈ نے اعلان کیا ہے کہ انٹرپرائز نے 2.8 ارب امریکی ڈالر مالیت کی نئی طویل مدتی، غیر ضمانتی ریوالونگ کریڈٹ سہولیات کے حصول کے لیے معاہدے کیے ہیں، جن کی میعاد مارچ 2031 تک ہوگی۔
کمپنی کے مطابق یہ نئی سہولیات موجودہ 1.4 ارب ڈالر کی سہولت کی جگہ لیں گی، جبکہ اس توسیع کے بعد ڈی اے ای کی مجموعی ریوالونگ کریڈٹ گنجائش تقریباً 4 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے، جو اس کی مالی لچک کو مزید مضبوط بنائے گی۔
ان سہولیات میں امریکی ڈالر اور اماراتی درہم میں 2.3 ارب ڈالر کی روایتی فنڈنگ کے ساتھ 0.5 ارب ڈالر کی شریعت کے مطابق لیکویڈیٹی شامل ہے، جو 15 عالمی مالیاتی اداروں کے اشتراک سے فراہم کی گئی ہے۔
اس مالیاتی معاہدے میں ایمریٹس این بی ڈی اور فرسٹ ابوظہبی بینک نے روایتی سہولت کے لیے ابتدائی مینڈیٹڈ لیڈ ارینجرز کے طور پر کردار ادا کیا، جبکہ ابوظہبی اسلامک بینک نے شریعت کے مطابق سہولت کے لیے مینڈیٹڈ لیڈ ارینجر کی ذمہ داری نبھائی۔
ڈی اے ای کے چیف ایگزیکٹو آفیسر فیروز تاراپور نے کہا کہ نئی کریڈٹ سہولیات کمپنی کی مالی پوزیشن کو مزید مستحکم کریں گی۔ ان کے مطابق روایتی اور اسلامی دونوں ذرائع سے فنڈنگ حاصل کرنا کمپنی کی مقامی اور عالمی مالیاتی اداروں تک مضبوط رسائی کو ظاہر کرتا ہے، جو اس کی ترقی اور استحکام کے لیے اہم ہے۔