یو اے ای میں منگل سے جمعہ تک بارشوں کی پیشگوئی

ابوظہبی، 24 مارچ، 2026 (وام) --نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی نے پیشگوئی کی ہے کہ منگل سے جمعہ تک متحدہ عرب امارات کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری رہے گا، جو ساحلی اور اندرونی علاقوں کو دن اور رات دونوں اوقات میں متاثر کرے گا۔
ادارے کے مطابق آج منگل کے روز مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش متوقع ہے، جبکہ رات کے وقت یہ بارش مغربی اور جنوبی علاقوں میں زیادہ ہو سکتی ہے۔
بدھ کے روز دن سے شام تک مختلف حصوں میں وقفے وقفے سے بارش جاری رہے گی، تاہم رات کے وقت بارش کے امکانات کم ہو جائیں گے۔
جمعرات کو صبح سے شام تک شمالی اور مشرقی علاقوں میں جزوی بادل رہیں گے، جبکہ رات کے وقت مغربی علاقوں، خاص طور پر الظفرہ سے بارش شروع ہونے کا امکان ہے، جو آہستہ آہستہ ساحلی، شمالی، مشرقی علاقوں اور العین تک پھیل جائے گی اور جمعہ کی صبح تک جاری رہے گی۔
جمعہ کی صبح شمالی اور مشرقی علاقوں اور العین میں بارش جاری رہنے کی توقع ہے، جبکہ دوپہر سے رات تک انہی علاقوں کے ساتھ ساحلی علاقوں میں بھی دوبارہ بارش ہو سکتی ہے۔