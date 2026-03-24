افغانستان سے امریکی شہری کی رہائی، یو اے ای کا سفارتی کردار نمایاں

ابوظہبی، 24 مارچ، 2026 (وام) --وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے افغانستان میں زیر حراست ایک امریکی شہری کی رہائی کے عمل کی میزبانی کی اور اس کی ریاستہائے متحدہ منتقلی میں سہولت فراہم کی ہے۔
اس موقع پر دونوں ممالک کے متعلقہ حکام کے نمائندے بھی موجود تھے۔ وزارت نے امریکہ اور افغانستان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اس عمل کے لیے متحدہ عرب امارات پر اعتماد کیا اور اسے میزبانی کے لیے منتخب کیا۔
بیان میں کہا گیا کہ یہ اقدام متحدہ عرب امارات کے ایک قابل اعتماد ثالث کے طور پر کردار کی عکاسی کرتا ہے، جو سفارتی اور انسانی بنیادوں پر حل کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مکالمے، بین الاقوامی تعاون اور تعمیری مذاکرات کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کے عزم کو بھی ظاہر کرتا ہے۔
وزارت نے امید ظاہر کی کہ اس نوعیت کی کوششیں علاقائی اور عالمی سطح پر سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے فروغ میں مددگار ثابت ہوں گی۔