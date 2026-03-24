امارات کے صدر اور ملائیشیا کے وزیر اعظم کا رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 24 مارچ، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم سے ٹیلیفونک گفتگو کی، جس میں خطے کی تازہ صورتحال اور اس کے علاقائی و عالمی امن و استحکام اور معیشت پر اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
گفتگو کے دوران متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملوں کا ذکر کیا گیا، جن میں شہریوں، بنیادی ڈھانچے اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے ان حملوں کو خودمختاری اور بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی قرار دیا، جو علاقائی و عالمی استحکام کو متاثر کرتے ہیں۔
اس موقع پر ملائیشیا کے وزیر اعظم نے ان حملوں کی مذمت کا اعادہ کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کی جانب سے صورتحال سے نمٹنے کے لیے اختیار کی گئی حکمت عملی اور شہریوں و رہائشیوں کے تحفظ کے اقدامات کو سراہا۔
دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ کشیدگی میں کمی اور مسائل کے پُرامن حل کے لیے مکالمے اور سفارت کاری کو ترجیح دی جائے، تاکہ خطے میں امن و استحکام برقرار رکھا جا سکے۔