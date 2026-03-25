کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ، ایندھن ٹینک میں آگ بھڑک اٹھی

کویت، 25 مارچ، 2026 (وام) --کویت کی سول ایوی ایشن اتھارٹی نے بتایا ہے کہ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر متعدد ڈرونز کے حملے کے نتیجے میں ایندھن کے ایک ٹینک میں آگ بھڑک اٹھی۔
کویت نیوز ایجنسی کے مطابق اتھارٹی کے ترجمان عبداللہ الرجی نے کہا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور نقصان صرف املاک تک محدود رہا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ متعلقہ حکام نے فوری طور پر ہنگامی اقدامات نافذ کر دیے ہیں، جبکہ فائر فائٹنگ ٹیمیں اور دیگر ادارے آگ پر قابو پانے کے لیے مصروف ہیں۔ تمام متعلقہ حکام موقع پر موجود ہیں اور صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں۔