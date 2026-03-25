اقوام متحدہ میں یو اے ای کا مؤقف، ایرانی حملے بین الاقوامی قانون اور ریاستی خودمختاری کی کھلی خلاف ورزی قرار

جنیوا، 25 مارچ 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایران کے جارحانہ اور دہشت گردانہ حملے، جو گزشتہ 26 دنوں سے مسلسل جاری ہیں اور جن میں 2 ہزار سے زائد بیلسٹک میزائل، کروز میزائل اور ڈرونز شامل ہیں، اہم شہری انفراسٹرکچر کو براہ راست نشانہ بنا رہے ہیں، جن میں ہوائی اڈے، رہائشی علاقے اور دیگر شہری مقامات شامل ہیں، اور یہ ریاست کی خودمختاری اور بین الاقوامی انسانی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔
بدھ کے روز انسانی حقوق کونسل سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے دفتر اور جنیوا میں دیگر بین الاقوامی تنظیموں میں متحدہ عرب امارات کے مستقل نمائندے جملہ المشرخ نے کہا کہ آج جو کچھ دنیا دیکھ رہی ہے وہ محض فوجی کشیدگی نہیں بلکہ ایک منظم اور غیر ذمہ دارانہ طرزِ عمل ہے، جو بین الاقوامی نظام کی بنیادوں کو کمزور کرتا ہے اور علاقائی و بین الاقوامی سلامتی و استحکام کو شدید خطرے سے دوچار کر رہا ہے، خصوصاً اس وقت جب ایسے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہو جو براہ راست شہریوں کی سلامتی، توانائی کی سکیورٹی، عالمی معیشت اور بین الاقوامی سپلائی چینز سے جڑا ہوا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ ایران کے جارحانہ حملے ان ممالک کے خلاف نہیں ہو رہے جن کے ساتھ اس کی کوئی جنگ ہے، بلکہ وہ اپنے ہمسایہ ممالک کو نشانہ بنا رہا ہے، حالانکہ انہی ممالک نے بارہا اور خاص طور پر گزشتہ مہینوں میں بھرپور کوشش کی کہ کشیدگی سے بچا جا سکے، اس پختہ یقین کے ساتھ کہ فوجی حل خطے کے لیے صرف بحران اور سنگین نتائج کو جنم دیتے ہیں۔
جملہ المشرخ نے کہا کہ ایران اب اپنے ہمسایوں اور بین الاقوامی برادری سے الگ تھلگ ہو چکا ہے اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کے ذریعے اپنی بالادستی مسلط کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزید تشویش کی بات یہ ہے کہ ایران اپنے بلاجواز اور مکمل طور پر غیر ذمہ دارانہ حملوں کو ’’جوابی کارروائی‘‘ قرار دے کر ان کا جواز پیش کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔
انہوں نے اس موقع پر واضح کیا کہ متحدہ عرب امارات ایران کی جانب سے ان بزدلانہ حملوں کے لیے پیش کیے جانے والے ہر جواز اور ہر بہانے کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے، خاص طور پر اس حقیقت کے باوجود کہ متحدہ عرب امارات نے واضح طور پر اعلان کیا تھا کہ وہ اپنی سرزمین کو ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔
انہوں نے کہا کہ اس تناظر میں ایران کے اچھے ہمسائیگی سے متعلق بے بنیاد بیانیے اور اس کے زمینی اقدامات کے درمیان واضح تضاد کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان اقدامات میں شہریوں، انفراسٹرکچر اور شہری مقامات کو نشانہ بنانا شامل ہے، جن میں ہوائی اڈے، بندرگاہیں، تیل کی تنصیبات، سیاحتی مقامات، اہم تنصیبات، بجلی گھر اور رہائشی عمارتیں شامل ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ متحدہ عرب امارات نے ان دہشت گرد حملوں میں اپنی مسلح افواج کے تین ارکان کو کھویا، جبکہ چھ شہری جاں بحق ہوئے اور 29 مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے 166 دیگر افراد زخمی ہوئے۔
جملہ المشرخ نے کہا کہ ان وحشیانہ حملوں کے اثرات صرف خطے تک محدود نہیں بلکہ اس سے باہر بھی پھیل رہے ہیں، کیونکہ ان کا تسلسل اہم آبی گزرگاہوں، بالخصوص آبنائے ہرمز، میں جہاز رانی کو خطرے میں ڈال رہا ہے، توانائی کی عالمی منڈیوں اور بین الاقوامی سپلائی چینز کے استحکام کو کمزور کر رہا ہے، اور معاشی و سماجی دباؤ میں اضافہ کر رہا ہے، جو براہ راست دنیا بھر کے عوام کے سلامتی اور ترقی کے حقوق کو متاثر کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں تاریخی قرارداد 2817 کی منظوری دی گئی، جس میں متحدہ عرب امارات، خلیج تعاون کونسل کے دیگر ممالک اور ہاشمی سلطنت اردن کے خلاف ایرانی جارحانہ حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس قرارداد کی 136 اقوام متحدہ کے رکن ممالک نے مشترکہ سرپرستی کی، جو اس بات کا واضح اور متحد پیغام ہے کہ بین الاقوامی برادری ریاستوں کی خودمختاری پر حملوں یا شہریوں اور اہم انفراسٹرکچر کو جان بوجھ کر نشانہ بنانے کو ہرگز برداشت نہیں کرے گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن کی کونسل کی جانب سے منظور کی گئی قرارداد، جسے 115 سے زائد رکن ممالک نے مشترکہ طور پر پیش کیا، جو تنظیم کی تاریخ میں سب سے بڑی تعداد ہے، ایران کی دھمکیوں، جہازوں پر حملوں اور آبنائے ہرمز کی بندش کی شدید مذمت کرتی ہے۔
اس تناظر میں جملہ المشرخ نے انسانی حقوق کونسل سے مطالبہ کیا کہ وہ ایران کے غیر قانونی حملوں کے نتیجے میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کے لیے فیصلہ کن اقدامات کرے، کیونکہ یہ حملے خطے میں امن کے ستون اور شراکت دار ممالک کے خلاف ہیں۔
انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے ماڈل کے کسی بھی دشمن کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا ملک اپنے قیام کے روزِ اول سے اچھے ہمسائیگی اور پل تعمیر کرنے کے اصولوں پر قائم ہے، اور یہ ایسی قیادت کے وژن کے تحت آگے بڑھ رہا ہے جو باوقار زندگی، رواداری، بقائے باہمی اور نفرت کے انکار پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ماڈل مستقبل بین، مضبوط معاشی حکمت عملیوں اور دنیا کے ساتھ پائیدار بین الاقوامی شراکت داریوں کے قیام پر بھی مبنی ہے، جس نے متحدہ عرب امارات کی معیشت کو دنیا کی سرکردہ اور سب سے زیادہ سازگار معیشتوں میں شامل کر دیا ہے۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کا ماڈل مضبوط بنیادوں اور ترقی و خوشحالی کے حصول کے غیر متزلزل عزم پر قائم ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ متحدہ عرب امارات کو اپنی خودمختاری، قومی سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے مطابق تمام ضروری اقدامات کرنے کا مکمل حق حاصل ہے، تاکہ اپنے شہریوں، رہائشیوں — جو 200 قومیتوں سے تعلق رکھتے ہیں — اور زائرین کی سلامتی اور حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے، اور یہ سب بین الاقوامی قانون کے تحت اس کے حقِ دفاع کے دائرے میں آتا ہے۔
اپنے خطاب کے اختتام پر جملہ المشرخ نے کہا کہ اس پلیٹ فارم سے وہ اس حقیقت پر زور دیتے ہیں کہ ایرانی جارحانہ حملوں نے متحدہ عرب امارات کے اداروں کی مضبوطی، اس کے قومی نظام کی لچک، اس کے معاشرے کے اتحاد اور اس کے عوام کے پختہ عزم کو مزید نمایاں کر دیا ہے۔