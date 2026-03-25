یو اے ای بینکنگ سرمایہ کاری میں اضافہ، 872 ارب درہم کی سطح عبور

ابوظہبی، 25 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے بینکاری شعبے میں سرمایہ کاری میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو ملکی معیشت کے استحکام اور مالی سرگرمیوں میں تیزی کی عکاسی کرتا ہے۔
مرکزی بینک کے جاری کردہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق جنوری 2026 کے دوران بینکوں کی سرمایہ کاری میں ماہانہ بنیاد پر 2 فیصد اضافہ ہوا، جو 16.9 ارب درہم کے اضافے کے بعد مجموعی طور پر 872.3 ارب درہم تک پہنچ گئی۔ سالانہ بنیاد پر یہ اضافہ 17.4 فیصد ریکارڈ کیا گیا۔
اعداد و شمار کے مطابق سیکیورٹیز، جو دوسروں پر قرض کی نمائندگی کرتی ہیں، میں سرمایہ کاری بڑھ کر 418.6 ارب درہم ہو گئی، جس میں سالانہ 26 فیصد اور ماہانہ 3.1 فیصد اضافہ دیکھا گیا۔ اسی طرح میچورٹی تک رکھے گئے بانڈز کی مالیت 371.1 ارب درہم تک پہنچ گئی، جو سالانہ 10.5 فیصد اور ماہانہ 0.8 فیصد اضافے کو ظاہر کرتی ہے۔
بینکوں کی ایکویٹیز میں سرمایہ کاری بھی تیزی سے بڑھی اور 25.2 ارب درہم تک پہنچ گئی، جس میں سالانہ 31.9 فیصد اور ماہانہ 3.3 فیصد اضافہ ہوا، جبکہ دیگر سرمایہ کاریوں کی مالیت 57.4 ارب درہم رہی، جس میں معمولی ماہانہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
مرکزی بینک کے مطابق جنوری کے دوران یو اے ای فنڈز ٹرانسفر سسٹم کے ذریعے مجموعی طور پر تقریباً 2.08 ٹریلین درہم کی ترسیلات ہوئیں، جن میں بینکوں کے درمیان 1.21 ٹریلین درہم اور صارفین کی جانب سے 864.6 ارب درہم کی منتقلیاں شامل ہیں۔
مزید برآں، چیک امیجنگ سسٹم کے ذریعے جنوری میں 19 لاکھ 50 ہزار چیک پراسیس کیے گئے، جن کی مجموعی مالیت 125.2 ارب درہم رہی۔