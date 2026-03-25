یو اے ای کی ایرانی میزائل حملوں کی مذمت، عراق اور کردستان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار

ابوظہبی، 25 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات نے عراق کے کردستان ریجن میں فوجی مقامات کو نشانہ بنانے والے ایرانی میزائل حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں خطرناک اشتعال انگیزی قرار دیا ہے۔
وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ یہ حملے بین الاقوامی قانون اور اصولوں کی صریح خلاف ورزی ہیں، جن کے نتیجے میں درجنوں پیشمرگہ اہلکار شہید اور زخمی ہوئے۔
یو اے ای نے اس موقع پر جمہوریہ عراق اور کردستان ریجنل گورنمنٹ کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ خطے میں امن و استحکام کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت جاری رکھے گا، خصوصاً شہریوں کے تحفظ اور سیکیورٹی کی بحالی کے حوالے سے۔
وزارت خارجہ نے حملے میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ، حکومت اور عوام عراق اور کردستان ریجن کے ساتھ دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا، جبکہ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔