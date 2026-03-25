وائٹ ہاؤس میں اہم ملاقات، امارات-امریکہ تعلقات کے فروغ پر زور

واشنگٹن، 25 مارچ، 2026 (وام) --امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے وزیر صنعت و جدید ٹیکنالوجی اور ادنوک کے منیجنگ ڈائریکٹر و گروپ سی ای او ڈاکٹر سلطان الجابر کا وائٹ ہاؤس میں خیرمقدم کیا، جہاں دونوں رہنماؤں نے اہم دوطرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔
ڈاکٹر سلطان الجابر نے اس موقع پر متحدہ عرب امارات کی قیادت کی جانب سے نیک تمنائیں پہنچائیں اور دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔
انہوں نے کہا کہ نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات انتہائی اہم رہی، جس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ توانائی کی سلامتی دراصل عالمی سلامتی سے جڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے آبنائے ہرمز میں آزادانہ آمدورفت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ یہی عالمی منڈیوں کے استحکام کے لیے ایک دیرپا حل ہے۔
ملاقات کے دوران سیکیورٹی، تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، توانائی، صحت اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں امارات اور امریکہ کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔