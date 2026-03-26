کویت میں دہشت گرد منصوبہ ناکام، یو اے ای کی مکمل حمایت کا اعادہ

ابوظہبی، 26 مارچ، 2026 (وام) --نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے کویت میں ایک بڑے دہشت گرد منصوبے کو ناکام بنانے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔
بیان کے مطابق یہ منصوبہ ممنوعہ تنظیم حزب اللہ سے وابستہ ایک نیٹ ورک کی جانب سے تیار کیا گیا تھا، جس کا مقصد قتل و غارت اور افراد کی بھرتی کے ذریعے کویت کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانا تھا، تاہم کویتی سکیورٹی اداروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے کویت کی قیادت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے یقین دلایا کہ متحدہ عرب امارات، کویت کی سلامتی اور خودمختاری کے تحفظ کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔ انہوں نے کویتی سکیورٹی حکام کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور بروقت کارروائی کو سراہا، جس کے باعث یہ خطرناک منصوبہ بے نقاب ہوا۔
انہوں نے واضح کیا کہ متحدہ عرب امارات دہشت گردی اور انتہا پسندی کی ہر شکل کی سختی سے مخالفت کرتا ہے، اور ایسے عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی کے لیے علاقائی اور عالمی تعاون ناگزیر ہے۔
اپنے بیان کے اختتام پر شیخ عبداللہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ کویت کی سلامتی کو یو اے ای اپنی سلامتی کا حصہ سمجھتا ہے، اور اس کے استحکام اور عوام کے تحفظ کے لیے ہر سطح پر حمایت جاری رکھے گا۔