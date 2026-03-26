ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور تیز ہواؤں کی پیش گوئی

ابوظبی، 26 مارچ، 2026 (وام) --نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی نے ملک میں آج جمعرات کے روز موسم جزوی طور پر ابر آلود سے لے کر مکمل ابر آلود رہنے کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ بعض علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بادل بننے اور بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق مختلف علاقوں میں بارش کی شدت مختلف ہو سکتی ہے، کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش متوقع ہے۔ اس کے ساتھ ہوائیں عموماً ہلکی سے معتدل رفتار سے چلیں گی، تاہم بادلوں کی سرگرمی کے دوران ان کی رفتار میں اضافہ ہو سکتا ہے اور وہ تیز سے انتہائی تیز جھکڑوں کی شکل اختیار کر سکتی ہیں، جس سے گرد و غبار اٹھنے اور حد نگاہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔
بیان میں مزید بتایا گیا کہ جنوب مشرقی سے شمال مشرقی سمت میں چلنے والی ہواؤں کی رفتار 15 سے 30 کلومیٹر فی گھنٹہ رہے گی، جبکہ بعض اوقات یہ 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بھی پہنچ سکتی ہیں۔
سمندری صورتحال کے حوالے سے بتایا گیا کہ عرب خلیج اور بحیرہ عمان میں سمندر عمومی طور پر ہلکا سے معتدل رہے گا، تاہم بادلوں کی شدت کے دوران سمندر میں تلاطم بڑھنے کا امکان ہے۔