کویت میں دو دشمن ڈرون تباہ، سیکیورٹی فورسز ہائی الرٹ

کویت، 26 مارچ، 2026 (وام) --کویت نیشنل گارڈ نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے صبح سویرے اپنے دائرہ اختیار میں داخل ہونے والے دو دشمن ڈرونز کو روک کر تباہ کر دیا، جسے قومی سلامتی کے لیے ایک اہم کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔
نیشنل گارڈ کے ترجمان بریگیڈیئر جدعان فاضل کے مطابق یہ کارروائی ملک کے حساس اور اہم مقامات کو ممکنہ خطرات سے محفوظ رکھنے کی جاری کوششوں کا حصہ ہے۔
انہوں نے بتایا کہ کویت نیشنل گارڈ دیگر سیکیورٹی اداروں، بشمول فوج، پولیس اور فائر فورس کے ساتھ قریبی تعاون میں کام کر رہا ہے، تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری برقرار رکھی جا سکے۔