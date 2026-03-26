یو اے ای کی غزہ کے لیے 328ویں امدادی کھیپ، بچوں کے لیے 270 ٹن کپڑے روانہ

غزہ، 26 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات نے "آپریشن الفارس الشهم 3" کے تحت غزہ کی پٹی کے لیے اپنی 328ویں امدادی کھیپ روانہ کی، جس کا مقصد متاثرہ بچوں کی فوری ضروریات کو پورا کرنا ہے۔
یہ قافلہ 15 ٹرکوں پر مشتمل ہے، جو 270 ٹن بچوں کے کپڑے اور ملبوسات لے کر غزہ پہنچ چکا ہے۔ یہ امداد "غزہ میں ہمارے بچوں کے لیے امید کا لباس" مہم کے تحت فراہم کی گئی ہے، جس کا مقصد مشکل حالات میں گھرے فلسطینی خاندانوں کو سہارا دینا ہے۔
یہ اقدام متحدہ عرب امارات کی جانب سے فلسطینی عوام، خصوصاً بچوں کی مدد کے لیے جاری انسانی ہمدردی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اس امدادی مہم میں متعدد اماراتی فلاحی ادارے شامل ہیں، جن میں امارات ریڈ کریسنٹ، خلیفہ بن زاید آل نہیان فاؤنڈیشن، شارجہ چیریٹی انٹرنیشنل، زاید فار گڈ فاؤنڈیشن، انٹرنیشنل چیریٹی آرگنائزیشن، عیسی صالح القرق چیریٹی فاؤنڈیشن اور صقر بن محمد القاسمی فاؤنڈیشن شامل ہیں۔
دوسری جانب مصر کے شہر العریش میں قائم یو اے ای ہیومینیٹیرین ایڈ لاجسٹکس سینٹر میں امدادی سرگرمیاں چوبیس گھنٹے جاری ہیں، جہاں امداد کو وصول، ترتیب اور غزہ کے اندر ضروریات کے مطابق روانہ کیا جا رہا ہے۔
"آپریشن چیوَلرس نائٹ 3" متحدہ عرب امارات کے فلسطینی عوام کے ساتھ مستقل انسانی ہمدردی کے عزم کی عکاسی کرتا ہے، جس کے تحت خوراک، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء کی فراہمی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔