بنگلہ دیش میں بس دریا میں گرنے سے 24 افراد ہلاک، امدادی کارروائیاں جاری

ڈھاکہ، 26 مارچ، 2026 (وام) --بنگلہ دیش میں ایک افسوسناک حادثے کے نتیجے میں کم از کم 24 افراد جان کی بازی ہار گئے، جب مسافروں سے بھری ایک بس پدما دریا میں جا گری۔
حکام کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب تقریباً 40 مسافروں کو لے جانے والی بس راجباری ضلع کے علاقے دولتدیا میں فیری پر سوار ہونے کی کوشش کے دوران بے قابو ہو کر دریا میں گر گئی۔ بس تقریباً 30 فٹ گہرے پانی میں ڈوب گئی۔
فائر سروس کے عہدیدار طلحہ بن قاسم نے بتایا کہ امدادی ٹیموں نے ڈوبی ہوئی بس سے 22 لاشیں نکالیں، جن میں مرد، خواتین اور بچے شامل ہیں، جبکہ دو مزید خواتین زخمی حالت میں بچائے جانے کے بعد دم توڑ گئیں، جس سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 24 ہو گئی۔
ریسکیو آپریشن میں چار فائر سروس یونٹس اور 10 غوطہ خور حصہ لے رہے ہیں، جبکہ فوج، پولیس، کوسٹ گارڈ اور مقامی انتظامیہ بھی امدادی کارروائیوں میں شریک ہیں۔