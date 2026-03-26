یو اے ای کا فضائی دفاع متحرک، 15 میزائل اور 11 ڈرون تباہ

ابوظہبی، 26 مارچ، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاع نے جمعرات کے روز ایران کی جانب سے داغے گئے 15 بیلسٹک میزائل اور 11 بغیر پائلٹ فضائی گاڑیاں (یو اے وی) روک لیں۔ ایرانی حملوں کے آغاز سے اب تک، اماراتی فضائی دفاع نے 372 بیلسٹک میزائل، 15 کروز میزائل اور 1,826 یو اے ویز کو روکا ہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں دو مسلح افواج کے ارکان اپنی قومی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے شہید ہوئے، اس کے علاوہ مسلح افواج کے ساتھ معاہدہ کرنے والے ایک مراکشی شہری بھی شہید ہوئے، جبکہ پاکستانی، نیپالی، بنگلہ دیشی، فلسطینی اور بھارتی شہریت کے آٹھ افراد جاں بحق ہوئے۔ مجموعی طور پر 169 افراد زخمی ہوئے، جن میں معمولی سے لے کر درمیانے اور شدید نوعیت کے زخم شامل ہیں۔ زخمیوں میں متحدہ عرب امارات، مصر، سوڈان، ایتھوپیا، فلپائن، پاکستان، ایران، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، آذربائیجان، یمن، یوگنڈا، اریٹریا، لبنان، افغانستان، بحرین، کوموروس، ترکیہ، عراق، نیپال، نائجیریا، عمان، اردن، فلسطین، گھانا، انڈونیشیا، سویڈن اور تیونس کے شہری شامل ہیں۔ وزارت دفاع نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار اور مستعد ہے اور ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور مقابلہ کرے گی، تاکہ اس کی خودمختاری، سلامتی اور استحکام کا تحفظ اور اس کے مفادات و قومی صلاحیتوں کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔