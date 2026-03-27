امریکہ کا ایران پر حملوں کی معطلی میں توسیع، مذاکرات جاری

واشنگٹن، 27 مارچ، 2026 (وام) --امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے والی کارروائیوں کی معطلی میں مزید 10 دن کی توسیع کا اعلان کیا ہے، جو 6 اپریل 2026 تک مؤثر رہے گی۔
صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ ایرانی حکومت کی درخواست پر کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد جاری مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔
انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بات چیت مثبت انداز میں جاری ہے، اگرچہ بعض بیانات اس کے برعکس تاثر دیتے ہیں۔
امریکی صدر کے مطابق آئندہ دنوں میں دونوں فریقین کے درمیان رابطے برقرار رہیں گے، اور انہوں نے موجودہ سفارتی عمل پر اعتماد کا اظہار کیا۔