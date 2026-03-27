غزہ میں انسانی بحران شدت اختیار کر گیا، سیلاب اور حملوں سے سینکڑوں خاندان متاثر

نیویارک، 27 مارچ، 2026 (وام) --اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی امور (اوچا) نے خبردار کیا ہے کہ غزہ پٹی میں انسانی صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے، جہاں شدید بارشوں اور جاری حملوں کے باعث بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔
ادارے کے مطابق حالیہ بارشوں کے نتیجے میں کم از کم 120 خاندانوں کے خیموں اور عارضی پناہ گاہوں میں سیلاب آ گیا، جبکہ اسی دوران ہونے والے فضائی حملوں نے دیر البلح میں تقریباً 45 پناہ گاہوں کو تباہ یا شدید متاثر کیا۔
اوچا کا کہنا ہے کہ زمینی سطح پر کی جانے والی ابتدائی جائزہ رپورٹوں کے بعد متاثرہ علاقوں کی نشاندہی اور امدادی کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں تاکہ متاثرہ خاندانوں کو فوری مدد فراہم کی جا سکے۔
ریلیف ٹیمیں متاثرین کو عارضی تحفظ فراہم کرنے کے لیے پلاسٹک شیٹس اور دیگر ضروری سامان پہنچا رہی ہیں، تاہم ادارے نے خبردار کیا ہے کہ امدادی سرگرمیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ ضروری اشیاء کی ترسیل پر پابندیاں اور سپلائی چین میں خلل امدادی کوششوں میں بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، جس کے باعث متاثرہ آبادی کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔