عجمان میں بارش کے دوران ٹرانسپورٹ سروسز مکمل فعال، حفاظتی اقدامات سخت

عجمان، 27 مارچ، 2026 (وام) --عجمان ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے کہا ہے کہ موجودہ موسمی حالات کے باوجود پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹیکسی سروسز معمول کے مطابق جاری ہیں، جبکہ شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
اتھارٹی کے مطابق ٹرانسپورٹ اور ٹیکسی ٹیمیں چوبیس گھنٹے کام کر رہی ہیں اور ٹریفک کی صورتحال کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے تاکہ خدمات میں کسی قسم کا تعطل نہ آئے۔ بارش کے باعث پانی جمع ہونے والے علاقوں سے بچنے کے لیے متبادل راستے اختیار کیے جا رہے ہیں، جس سے مسافروں کی محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔
ڈائریکٹر جنرل عمر محمد لوطہ نے کہا کہ اتھارٹی ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور آپریشنل منصوبے کے تحت تمام ٹیمیں مؤثر انداز میں کام کر رہی ہیں تاکہ اعلیٰ معیار کی خدمات کی فراہمی جاری رکھی جا سکے۔
انہوں نے بتایا کہ متعلقہ اداروں کے ساتھ قریبی رابطہ برقرار رکھا گیا ہے اور موسمی صورتحال کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری ردعمل دیا جا سکے اور ٹریفک کی روانی برقرار رکھی جا سکے۔
اتھارٹی نے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے اور تمام خدمات اعلیٰ حفاظتی معیارات کے مطابق فراہم کی جا رہی ہیں، جبکہ عوام کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تازہ ترین معلومات کے لیے سرکاری ذرائع سے رابطے میں رہیں۔