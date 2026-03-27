یو اے ای میں شدید بارشیں، مختلف علاقوں میں نمایاں ریکارڈ

ابوظہبی، 27 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے مختلف علاقوں میں غیر مستحکم موسمی صورتحال کے باعث گزشتہ روز درمیانے سے شدید درجے تک بارش ریکارڈ کی گئی، جس سے موسم کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے۔
نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی کے مطابق راس الخیمہ کے علاقے شوکہ میں سب سے زیادہ 77.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ شارجہ کے کلبہ میں 65.8 ملی میٹر بارش کے ساتھ دوسرا نمبر رہا، جبکہ راس الخیمہ کے ام الغف میں 60.6 ملی میٹر بارش ہوئی۔
اسی طرح فجیرہ کے وادی الطویٰ میں 57.2 ملی میٹر اور شارجہ کے الذید میں 53.9 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جو مختلف علاقوں میں موسمی شدت کی نشاندہی کرتی ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق ملک میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے، جبکہ متعلقہ ادارے صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں تاکہ عوام کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔