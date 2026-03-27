بحرین کا فضائی دفاع متحرک، درجنوں میزائل اور ڈرون حملے ناکام

منامہ، 27 مارچ، 2026 (وام) --بحرین ڈیفنس فورس نے اعلان کیا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے جاری حملوں کے دوران مملکت کو نشانہ بنانے والے 154 بیلسٹک میزائل اور 362 ڈرونز کو کامیابی سے روک کر تباہ کر دیا ہے۔
بحرین نیوز ایجنسی کے مطابق جنرل کمانڈ نے اپنے بیان میں کہا کہ شہری علاقوں اور نجی املاک کو نشانہ بنانے کے لیے میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال بین الاقوامی انسانی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی کھلی خلاف ورزی ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ اس نوعیت کے اندھا دھند حملے نہ صرف غیر قانونی ہیں بلکہ علاقائی امن و استحکام کے لیے براہ راست خطرہ بھی ہیں۔