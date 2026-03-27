اماراتی فضائی دفاع نے ایرانی حملے میں 6 میزائل، 9 ڈرون مار گرائے

ابوظبی، 27 مارچ، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام نے 27 مارچ 2026 کو ایران کی جانب سے داغے گئے چھ بیلسٹک میزائل اور نو بغیر پائلٹ فضائی گاڑیوں (یو اے ویز) کو نشانہ بنایا۔
ایرانی حملوں کے آغاز سے اب تک، اماراتی فضائی دفاع نے 378 بیلسٹک میزائل، 15 کروز میزائل اور 1,835 یو اے ویز کو روکا ہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں دو مسلح افواج کے ارکان اپنے قومی فرض کی ادائیگی کے دوران شہید ہوئے، اس کے علاوہ مسلح افواج کے ساتھ معاہدہ کرنے والے ایک مراکشی شہری اور پاکستانی، نیپالی، بنگلہ دیشی، فلسطینی اور بھارتی شہریت کے آٹھ افراد جاں بحق ہوئے۔ مجموعی طور پر 171 افراد زخمی ہوئے، جن میں معمولی سے لے کر درمیانے اور شدید نوعیت کے زخم شامل ہیں۔
زخمیوں میں متحدہ عرب امارات، مصر، سوڈان، ایتھوپیا، فلپائن، پاکستان، ایران، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، آذربائیجان، یمن، یوگنڈا، اریٹریا، لبنان، افغانستان، بحرین، کوموروس، ترکیہ، عراق، نیپال، نائجیریا، عمان، اردن، فلسطین، گھانا، انڈونیشیا، سویڈن اور تیونس کے شہری شامل ہیں۔
وزارت دفاع نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار اور مستعد ہے اور ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور مقابلہ کرے گی، تاکہ اس کی خودمختاری، سلامتی اور استحکام کا تحفظ اور اس کے مفادات و قومی صلاحیتوں کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔