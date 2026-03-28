ملک میں موسم مستحکم، حکام کا ہنگامی تیاری اور تعاون پر اطمینان کا اظہار

ابوظبی، 28 مارچ، 2026 (وام) --نیشنل ایمرجنسی کرائسز اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے وزارت داخلہ، نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی اور دیگر اداروں کے ساتھ مشترکہ اجلاس منعقد کیا، جس میں ملک کی حالیہ موسمی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔
اجلاس میں نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی کی رپورٹ پیش کی گئی، جس کے مطابق متحدہ عرب امارات کے تمام علاقوں میں موسمی صورتحال ختم ہو چکی ہے اور موسم اب مستحکم ہو گیا ہے۔
اجلاس کے شرکاء نے خراب موسم کے دوران وزارت داخلہ اور دیگر متعلقہ اداروں کی تیاری، بروقت اقدامات اور مؤثر ردعمل کو سراہا۔ اس موقع پر عوام کو ہدایت کی گئی کہ وہ موسمی معلومات صرف مستند سرکاری ذرائع سے حاصل کریں۔
حکام نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مختلف اداروں کے درمیان مضبوط رابطہ، ہم آہنگی اور مشترکہ حکمت عملی ملک میں عوامی تحفظ کو یقینی بنانے اور ہنگامی حالات سے مؤثر انداز میں نمٹنے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔