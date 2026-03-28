متحدہ عرب امارات کے صدر کو یوگنڈا کے صدر کا تحریری پیغام موصول

ابوظہبی، 28 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو یوگنڈا کے صدر یوری موسیوینی کی جانب سے دوطرفہ تعلقات سے متعلق ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے۔
یہ پیغام وزیر مملکت شیخ شخبوت بن نہیان النہیان نے ابوظہبی میں یوگنڈا کے سفیر زاکے وانومے کیبیڈی سے ملاقات کے دوران وصول کیا۔
ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر شیخ شخبوت بن نہیان النہیان نے امارات اور یوگنڈا کے مضبوط تعلقات کو سراہتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ متحدہ عرب امارات یوگنڈا کے ساتھ مل کر ایسے مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے جو دونوں ممالک کی ترقی اور عوام کی خوشحالی میں مددگار ثابت ہوں۔
دونوں فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ باہمی تعاون کو مزید وسعت دے کر مشترکہ مفادات کے حصول اور اقتصادی و سماجی ترقی کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔