اماراتی فضائی دفاع کی بڑی کامیابی، متعدد ایرانی میزائل اور ڈرون تباہ

ابوظہبی، 28 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے کیے گئے تازہ حملے میں 20 بیلسٹک میزائل اور 37 ڈرون کامیابی سے تباہ کر دیے۔
حکام کے مطابق، ایرانی حملوں کے آغاز سے اب تک اماراتی فضائی دفاع نے مجموعی طور پر 398 بیلسٹک میزائل، 15 کروز میزائل اور 1,872 بغیر پائلٹ طیارے (ڈرون) ناکارہ بنائے ہیں، جو دفاعی تیاری اور صلاحیت کا واضح ثبوت ہے۔
ان حملوں کے نتیجے میں مسلح افواج کے دو اہلکار دورانِ ڈیوٹی شہید ہوئے، جبکہ افواج کے ساتھ کام کرنے والا ایک مراکشی شہری بھی جان کی بازی ہار گیا۔ اس کے علاوہ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے 8 افراد بھی جاں بحق ہوئے، جن میں پاکستانی، نیپالی، بنگلہ دیشی، فلسطینی اور بھارتی شہری شامل ہیں۔
حملوں میں مجموعی طور پر 178 افراد زخمی ہوئے، جن میں معمولی سے لے کر شدید نوعیت کے زخم شامل ہیں۔ زخمی ہونے والوں میں متحدہ عرب امارات سمیت متعدد ممالک کے شہری شامل ہیں، جن میں مصر، سوڈان، ایتھوپیا، فلپائن، پاکستان، ایران، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، آذربائیجان، یمن، یوگنڈا، اریٹریا، لبنان، افغانستان، بحرین، کوموروس، ترکیہ، عراق، نیپال، نائجیریا، عمان، اردن، فلسطین، گھانا، انڈونیشیا، سویڈن اور تیونس شامل ہیں۔