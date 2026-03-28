غزہ میں زاید میراتھن کا انعقاد، نوجوانوں میں کھیلوں کا جذبہ بحال

غزہ، 28 مارچ، 2026 (وام) --آپریشن "الفارس الشهم 3" کے تحت غزہ پٹی میں "زاید میراتھن" کا انعقاد کیا گیا، جس میں 500 سے زائد افراد نے شرکت کی۔
یہ میراتھن تفریحی اور کھیلوں کی سرگرمیوں کے ایک سلسلے کا حصہ ہے، جس کا مقصد نوجوانوں اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، خصوصاً ایسے وقت میں جب غزہ میں مشکل حالات کے باعث دو سال سے زائد عرصے تک کھیلوں کی سرگرمیاں معطل رہی ہیں۔
دوڑ کا آغاز البریج کیمپ کے داخلی مقام سے ہوا اور یہ دیر البلح تک جاری رہی، جہاں شرکاء نے تقریباً چار کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ اس دوران ماحول پُرجوش رہا اور شرکاء نے ثابت کیا کہ مشکلات کے باوجود کھیلوں سے ان کا عزم برقرار ہے۔
میراتھن کے اختتام پر نمایاں کارکردگی دکھانے والے شرکاء کو اسٹیج پر اعزازات سے نوازا گیا، جس کا مقصد نوجوانوں کی حوصلہ افزائی اور اس طرح کی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔
زاید میراتھن کا انعقاد ان جاری کوششوں کا حصہ ہے، جن کے تحت غزہ کے نوجوانوں کی حمایت اور کھیلوں کے فروغ کو یقینی بنایا جا رہا ہے، تاکہ مشکل حالات کے باوجود مثبت سرگرمیوں کو جاری رکھا جا سکے۔