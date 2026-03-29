امارات اور شام کے وزرائے خارجہ کی ملاقات، خطے میں استحکام اور تعاون پر زور

ابوظہبی، 29 مارچ، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو شام کے صدر احمد الشراع کی جانب سے دوطرفہ برادرانہ تعلقات سے متعلق ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے، جو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ عزت مآب عبداللہ بن زاید النہیان نے شامی وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی سے ملاقات کے دوران وصول کیا۔
ملاقات میں ایران کی جانب سے کیے گئے میزائل حملوں کے اثرات پر گفتگو کی گئی، جنہیں دونوں رہنماؤں نے بلا اشتعال اور دہشت گردانہ کارروائیاں قرار دیتے ہوئے سخت الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ متاثرہ ممالک کو اپنی خودمختاری، علاقائی سالمیت اور اپنے شہریوں و رہائشیوں کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی قانون کے مطابق اقدامات کرنے کا حق حاصل ہے۔
شامی وزیر خارجہ نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور ملک کی سلامتی و استحکام کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر شیخ عبداللہ بن زاید نے اس حمایت پر شکریہ ادا کیا۔
دونوں رہنماؤں نے امارات اور شام کے درمیان تعلقات، باہمی تعاون اور مشترکہ مفادات کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ شیخ عبداللہ بن زاید نے شام کی عوام کے لیے امارات کی مسلسل حمایت اور ان کی ترقی و خوشحالی کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔
ملاقات میں خطے کی مجموعی صورتحال پر بھی غور کیا گیا اور اس بات پر زور دیا گیا کہ مسائل کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دی جائے تاکہ علاقائی اور عالمی امن و استحکام کو فروغ مل سکے۔
ملاقات میں وزیر مملکت خلیفہ شاہین المرار اور نائب وزیر مملکت شیخ نہیان بن سیف النہیان بھی موجود تھے۔