عجمان میں ٹرانسپورٹ سروسز مکمل بحال، عوام کو سہولت کی فراہمی یقینی

عجمان، 29 مارچ، 2026 (وام) --عجمان ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ امارت میں ٹرانسپورٹ سروسز مکمل طور پر بحال ہو گئی ہیں اور تمام روٹس معمول کے مطابق فعال ہیں۔
اتھارٹی کے مطابق تمام خدمات عوام کی ضروریات پوری کرنے اور شہر بھر میں آسان اور ہموار سفر کو یقینی بنانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ادارے کی ٹیمیں مسلسل مؤثر انداز میں خدمات انجام دے رہی ہیں تاکہ سروس کا تسلسل برقرار رہے اور شہریوں کو محفوظ اور آرام دہ سفری سہولت میسر آ سکے۔
ڈائریکٹر جنرل عمر محمد لوطہ نے کہا کہ سروسز کی بحالی ادارے کی ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کی تیاری کا ثبوت ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ شہریوں کو محفوظ، معیاری اور آرام دہ سفری سہولت فراہم کرنا ترجیح ہے، جو امارت میں معیارِ زندگی کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ عجمان ٹرانسپورٹ اتھارٹی قابلِ اعتماد اور جدید ٹرانسپورٹ سروسز کی فراہمی کے لیے پُرعزم ہے تاکہ مختلف حالات میں بھی صارفین کی توقعات پر پورا اترا جا سکے۔