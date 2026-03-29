یو اے ای کی دوہوک میں صدر کی رہائش گاہ پر حملے کی شدید مذمت

ابوظہبی، 29 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات نے عراقی کردستان کے صوبہ دوہوک میں صدر نچیرون بارزانی کی رہائش گاہ کو نشانہ بنانے والے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔
وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ یو اے ای اس واقعے پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے اور صدر بارزانی، ان کے اہل خانہ، حکومتِ عراق اور کردستان ریجنل گورنمنٹ کے ساتھ مکمل یکجہتی رکھتا ہے۔
بیان میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ متحدہ عرب امارات ہر قسم کی تشدد آمیز اور مجرمانہ کارروائیوں کی سختی سے مخالفت کرتا ہے، کیونکہ ایسے اقدامات خطے کی سلامتی اور استحکام کو متاثر کرتے ہیں۔