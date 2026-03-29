متحدہ عرب امارات کے صدر کی دوہوک حملے کی مذمت، کردستان کی سلامتی کی حمایت کا اعادہ

ابوظہبی، 29 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے عراقی کردستان کے صدر نیچروان بارزانی سے ٹیلیفون پر گفتگو کرتے ہوئے دوہوک میں ان کی رہائش گاہ کو نشانہ بنانے والے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔
شیخ محمد بن زاید نے اس موقع پر عراق اور کردستان ریجن کی سلامتی و استحکام کے لیے یو اے ای کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔
نیچروان بارزانی نے یو اے ای کے مستقل حمایتی مؤقف پر صدر شیخ محمد بن زاید کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ تعاون خطے میں امن کے قیام کے لیے اہم ہے۔
گفتگو کے دوران ایران کی جانب سے خطے کے مختلف ممالک کو نشانہ بنانے والے حملوں، خصوصاً شہریوں اور بنیادی تنصیبات پر حملوں، پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بارزانی نے ان اقدامات کو خودمختاری اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ان کی مذمت کی۔