صدر شیخ محمد بن زاید کی امریکی سینیٹر سے ورچوئل ملاقات، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 29 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے امریکی سینیٹر جونی ایرنسٹ کے ساتھ ورچوئل ملاقات میں دوطرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے امارات اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور باہمی مفادات و عوامی فلاح کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔
گفتگو میں خطے کی حالیہ صورتحال اور اس کے علاقائی و عالمی امن و سلامتی پر اثرات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ دونوں فریقین نے موجودہ چیلنجز پر اپنے اپنے نقطہ نظر پیش کیے۔
اس موقع پر ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کو نشانہ بنانے والے حملوں، خصوصاً شہریوں اور بنیادی تنصیبات پر حملوں، پر بھی گفتگو ہوئی۔ سینیٹر جونی ایرنسٹ نے ان حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں خودمختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔
ملاقات میں امریکہ میں یو اے ای کے سفیر یوسف العتیبہ بھی شریک تھے۔