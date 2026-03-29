متحدہ عرب امارات نے کویت فوجی کیمپ پر ایرانی حملے کی شدید مذمت کی

ابوظہبی، 29 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات نے کویت میں فوجی کیمپ کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔
وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق اس حملے میں مسلح افواج کے 10 اہلکار زخمی ہوئے، جبکہ اسے کویت کی خودمختاری اور سلامتی کے لیے خطرہ اور خطے میں کشیدگی بڑھانے کا سبب قرار دیا گیا۔
بیان میں کہا گیا کہ اس نوعیت کی کارروائیاں نہ صرف کویت بلکہ خلیجی تعاون کونسل کے تمام ممالک اور وسیع تر خطے کے امن و استحکام کو متاثر کرتی ہیں۔
متحدہ عرب امارات نے کویت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ اس کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت جاری رکھے گا۔
وزارت خارجہ نے حملے میں زخمی ہونے والے اہلکاروں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔