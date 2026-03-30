اقوام متحدہ کی مذمت، کردستان میں ڈرون حملے کی تحقیقات کا مطالبہ

نیویارک، 30 مارچ، 2026 (وام) --اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے عراقی کردستان کے صوبہ دوہوک میں صدر نیچروان بارزانی کی رہائش گاہ پر ہونے والے ڈرون حملے کی شدید مذمت کی ہے۔
سیکریٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفان دوجارک کے مطابق گوتریس نے حملے کی فوری اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے زور دیا کہ اس میں ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔
انہوں نے تمام متعلقہ فریقین پر زور دیا کہ وہ تشدد سے گریز کریں اور عراق کے استحکام کو متاثر کرنے والی کسی بھی کارروائی کو روکنے کے لیے مشترکہ کوششیں کریں۔