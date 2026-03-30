یو اے ای میں پیر کو معتدل موسم، بعض علاقوں میں گرد و غبار کا امکان

ابوظہبی، 30 مارچ، 2026 (وام) --نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی نے پیر کے روز موسم صاف سے جزوی ابر آلود رہنے کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ مغربی علاقوں اور جزیروں پر رات کے وقت کہیں کہیں بادل چھانے کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق ہوائیں عموماً ہلکی سے معتدل رہیں گی، تاہم بعض اوقات تیز ہو کر گرد و غبار کا سبب بن سکتی ہیں، جس سے حد نگاہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔
بیان میں بتایا گیا کہ ہوائیں شمال مغربی سے جنوب مغربی سمت میں 15 سے 25 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلیں گی، جو بعض اوقات 45 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہیں۔
سمندری صورتحال کے حوالے سے عرب خلیج اور بحیرہ عمان میں سمندر کی حالت خراب سے معتدل رہنے کی توقع ہے۔
مد و جزر کے مطابق عرب خلیج میں پہلی مد 11:03 پر اور دوسری مد 00:55 پر ہوگی، جبکہ پہلی جزر 03:18 پر اور دوسری جزر 06:05 پر متوقع ہے۔ اسی طرح بحیرہ عمان میں پہلی مد 07:52 پر اور دوسری مد 20:32 پر، جبکہ پہلی جزر 14:12 پر اور دوسری جزر 02:51 پر ہوگی۔