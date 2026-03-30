شہری تنصیبات کو نشانہ بنانا ناقابل قبول، شیخ عبداللہ بن زاید کا سخت مؤقف

ابوظہبی، 30 مارچ، 2026 (وام) --نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے خطے میں شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے اور ان پر حملوں کی دھمکیوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اسکولوں، جامعات، ہسپتالوں، پانی صاف کرنے کے پلانٹس، توانائی کی تنصیبات، ٹرانسپورٹ مراکز اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنانا کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں، اور اس کے نتیجے میں شہری جانوں کا ضیاع اور وسیع پیمانے پر خوف و ہراس پیدا ہوا ہے۔
شیخ عبداللہ نے خبردار کیا کہ توانائی کے مراکز، بندرگاہوں، ہوائی اڈوں اور بین الاقوامی سمندری راستوں کو فوجی اہداف بنانا نہ صرف خطے بلکہ عالمی معیشت اور سپلائی چینز کے لیے بھی شدید خطرہ ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ شہری انفراسٹرکچر کو جنگ کا میدان بنانا ایک خطرناک سرخ لکیر ہے، جسے ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا۔
وزیر خارجہ نے فوری طور پر دشمنیوں کے خاتمے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ شہریوں اور بنیادی سہولیات کا تحفظ ہر حال میں یقینی بنایا جانا چاہیے، بصورت دیگر اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔