کویت میں ایرانی حملے سے بجلی پلانٹ متاثر، بھارتی کارکن جاں بحق، ایمرجنسی اقدامات جاری

کویت، 30 مارچ، 2026 (وام) -- کویت کی وزارت بجلی، پانی اور قابل تجدید توانائی نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ بجلی اور پانی کی کشیدگی کے ایک پلانٹ میں واقع سروس بلڈنگ ایرانی حملے میں شدید نقصان کا شکار ہوئی، جس کے نتیجے میں ایک بھارتی کارکن جاں بحق ہو گیا۔ کویت نیوز ایجنسی نے وزارت کی ترجمان، فاطمہ جوہر حیات، کے حوالے سے بتایا کہ تکنیکی اور ایمرجنسی ٹیموں نے واقعے کے نتائج سے نمٹنے کے لیے منظور شدہ ایمرجنسی پلان کے مطابق فوری کارروائی کی ہے۔ حیات نے آپریشنل کارکردگی کے تسلسل پر زور دیا اور کہا کہ سکیورٹی حکام اور متعلقہ اداروں کے ساتھ مکمل ہم آہنگی جاری ہے تاکہ متاثرہ مقامات کو یقینی بنایا جا سکے۔