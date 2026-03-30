میزائل اور ڈرون حملے ناکام، بحرین کا دفاعی نظام متحرک

منامہ، 30 مارچ، 2026 (وام) --بحرین ڈیفنس فورس کے جنرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے جاری حملوں کے دوران مملکت کو نشانہ بنانے والے 182 بیلسٹک میزائل اور 398 ڈرونز کو کامیابی سے روک کر تباہ کیے ہے۔
بحرین نیوز ایجنسی کے مطابق جاری بیان میں کہا گیا کہ شہری علاقوں اور نجی املاک کو نشانہ بنانے کے لیے میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال بین الاقوامی انسانی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی کھلی خلاف ورزی ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ اس نوعیت کے اندھا دھند حملے نہ صرف غیر قانونی ہیں بلکہ علاقائی امن و استحکام کے لیے براہ راست خطرہ بھی ہیں۔