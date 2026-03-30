جی سی سی کا سخت ردعمل، کویت پر حملہ ناقابل قبول قرار

ریاض، 30 مارچ، 2026 (وام) --خلیج تعاون کونسل کے سیکریٹری جنرل جاسم البدیوی نے کویتی مسلح افواج کے کیمپ پر ہونے والے ایرانی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔
اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ حملہ ایران کے معاندانہ عزائم کی واضح عکاسی کرتا ہے اور کویت کی خودمختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے، جسے کسی صورت نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔
جاسم البدیوی نے خبردار کیا کہ اس طرح کے اقدامات خطے میں کشیدگی کو بڑھاتے ہیں اور امن و استحکام کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔
انہوں نے کویت کے ساتھ جی سی سی کی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ رکن ممالک کویت کی سلامتی اور خودمختاری کے تحفظ کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھیں گے۔