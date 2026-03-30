اماراتی فضائی دفاع کی کامیابی، میزائل اور ڈرون حملے ناکام

ابوظہبی، 30 مارچ، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے داغے گئے 11 بیلسٹک میزائل اور 27 ڈرونز کو کامیابی سے روک لیا۔
وزارت دفاع کے مطابق حملوں کے آغاز سے اب تک اماراتی فضائی دفاع 425 بیلسٹک میزائل، 15 کروز میزائل اور 1,941 ڈرونز کا مؤثر مقابلہ کر چکا ہے، جو ملک کے دفاعی نظام کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ ان حملوں کے دوران دو اماراتی فوجی اہلکار فرائض کی انجام دہی کے دوران شہید ہوئے، جبکہ مسلح افواج کے ساتھ کام کرنے والا ایک مراکشی شہری بھی جاں بحق ہوا۔ اس کے علاوہ مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے آٹھ افراد بھی ہلاک ہوئے، جن میں پاکستانی، نیپالی، بنگلہ دیشی، فلسطینی اور بھارتی شہری شامل ہیں۔
حکام کے مطابق مجموعی طور پر 178 افراد زخمی ہوئے، جن میں معمولی سے لے کر شدید نوعیت کے زخم شامل ہیں۔ زخمیوں میں متحدہ عرب امارات، مصر، سوڈان، ایتھوپیا، فلپائن، پاکستان، ایران، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، آذربائیجان، یمن، یوگنڈا، اریٹریا، لبنان، افغانستان، بحرین، کوموروس، ترکیہ، عراق، نیپال، نائجیریا، عمان، اردن، فلسطین، گھانا، انڈونیشیا، سویڈن اور تیونس کے شہری شامل ہیں۔
وزارت دفاع نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ ملک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی اور کسی بھی خطرے کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا تاکہ قومی خودمختاری، استحکام اور مفادات کا دفاع یقینی بنایا جا سکے۔