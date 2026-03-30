کل ملک میں جزوی ابر آلود موسم اور مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی

ابوظہبی، 30 مارچ، 2026 (وام) --نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی نے پیش گوئی کی ہے کہ کل ملک میں موسم جزوی سے مکمل ابر آلود رہے گا، جبکہ مختلف علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش متوقع ہے، جو بعض مشرقی اور شمالی علاقوں میں کبھی کبھار تیز بھی ہو سکتی ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق ہوائیں ہلکی سے درمیانی رفتار سے چلیں گی، تاہم بعض اوقات تیز ہو کر گرد و غبار کا باعث بن سکتی ہیں۔ ہواؤں کی سمت شمال مغربی سے جنوب مشرقی ہوگی، جن کی رفتار 10 سے 25 کلومیٹر فی گھنٹہ کے درمیان رہے گی اور بعض اوقات 40 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔
سمندری صورتحال کے حوالے سے عرب خلیج اور بحیرہ عمان میں لہریں عموماً ہلکی سے درمیانی رہیں گی، تاہم بادلوں کی سرگرمی کے دوران ان میں شدت آ سکتی ہے۔
مد و جزر کے مطابق عرب خلیج میں پہلی مد 12:02 پر اور دوسری مد 01:15 پر ہوگی، جبکہ پہلی جزر 18:34 پر اور دوسری جزر 06:43 پر متوقع ہے۔ اسی طرح بحیرہ عمان میں پہلی مد 08:45 پر اور دوسری مد 21:04 پر، جبکہ پہلی جزر 14:54 پر اور دوسری جزر 03:27 پر ہوگی۔