صدر شیخ محمد بن زاید اور یورپی کونسل کے صدر میں رابطہ، علاقائی کشیدگی پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 30 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا کی جانب سے ٹیلیفون کال موصول ہوئی، جس میں خطے کی موجودہ صورتحال اور اس کے عالمی اثرات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔
گفتگو کے دوران جاری فوجی کشیدگی، علاقائی و بین الاقوامی امن و سلامتی، بین الاقوامی بحری نقل و حمل اور عالمی معیشت پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔
اس موقع پر ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات اور خطے کے دیگر ممالک کو نشانہ بنانے والے حملوں، خصوصاً شہریوں اور بنیادی تنصیبات پر حملوں، پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انتونیو کوسٹا نے ان اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے انہیں خودمختاری اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا۔
دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات، یورپی یونین اور اس کے رکن ممالک کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینے اور باہمی مفادات کے حصول کے لیے تعلقات کو وسعت دینے کے امکانات پر بھی گفتگو کی۔