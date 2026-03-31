عبداللہ بن زاید النہیان کی بحرین میں ناکام دہشت گرد منصوبے کی مذمت، مکمل تعاون کی یقین دہانی

ابوظہبی، 31 مارچ 2026 (وام)--نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے بحرین میں ناکام بنائے گئے دہشت گرد منصوبے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے علاقائی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔
بیان کے مطابق یہ منصوبہ ایک ایسے سیل کی جانب سے تیار کیا گیا تھا جو ممنوعہ حزب اللہ سے منسلک تھا اور بیرون ملک دہشت گرد گروہوں کے ساتھ روابط قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تاہم بحرینی سکیورٹی اداروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے بحرین کی قیادت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات بحرین کی سلامتی اور خودمختاری کے تحفظ کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔
انہوں نے بحرینی سکیورٹی حکام کی پیشہ ورانہ مہارت اور مستعدی کو سراہا، جنہوں نے اس خطرناک منصوبے کو بے نقاب کیا۔
وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ بحرین کی سلامتی، یو اے ای کی سلامتی کا لازمی حصہ ہے، اور اس کے استحکام، شہریوں کے تحفظ اور قومی کامیابیوں کے دفاع کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی مکمل حمایت جاری رکھی جائے گی۔