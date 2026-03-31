یورپی کمیشن کا توانائی بحران پر رکن ممالک کو تیل و گیس کی کھپت کم کرنے کا مشورہ

برسلز، 31 مارچ، 2026 (وام) -- یورپی کمیشن نے رکن ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ توانائی کے بحران اور عرب خلیج میں جاری جنگ سے منسلک ممکنہ فراہمی میں خلل کے پیش نظر تیل اور گیس کی کھپت، خصوصاً ٹرانسپورٹ کے شعبے میں، کم کریں۔
یورپی کمشنر برائے توانائی ڈین یورگنسن نے قومی توانائی وزراء کو ایک خط میں کہا ہے کہ حکومتوں کو رضاکارانہ طور پر مانگ میں کمی کے اقدامات پر غور کرنا چاہیے۔
یہ تجویز ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب یورپی یونین کے توانائی وزراء منگل کو ہنگامی اجلاس منعقد کرنے والے ہیں تاکہ بحران سے نمٹنے کے طریقوں پر غور کیا جا سکے۔
اپنے خط میں یورگنسن نے نشاندہی کی کہ یورپ کا ٹرانسپورٹ شعبہ بڑھتی ہوئی لاگت اور فراہمی میں کمی کا سامنا کر رہا ہے، جس کے باعث حکومتیں شہریوں سے کم ڈرائیو یا کم پرواز کرنے کی درخواست کر سکتی ہیں تاکہ ایندھن کو زیادہ ضروری مقاصد کے لیے محفوظ رکھا جا سکے۔