اماراتی فضائی دفاعی نظام نے ایرانی حملے میں داغے گئے 8 بیلسٹک اور 4 کروز میزائل سمیت 36 ڈرون تباہ

ابوظہبی، 31 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام نے 31 مارچ کو ایران کی جانب سے داغے گئے آٹھ بیلسٹک میزائل، چار کروز میزائل اور 36 بغیر پائلٹ فضائی گاڑیوں (ڈرونز) کو کامیابی سے تباہ کر دیا۔
وزارت دفاع کے مطابق حملوں کے آغاز سے اب تک اماراتی فضائی دفاعی نظام 433 بیلسٹک میزائل، 19 کروز میزائل اور 1,977 ڈرونز کو ناکام بنا چکا ہے، جو دفاعی نظام کی مؤثر کارکردگی کو ظاہر کرتا ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ ان حملوں کے دوران دو اماراتی فوجی اہلکار فرائض کی انجام دہی کے دوران شہید ہوئے، جبکہ مسلح افواج کے ساتھ کام کرنے والا ایک مراکشی شہری بھی جاں بحق ہوا۔ اس کے علاوہ مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے آٹھ افراد بھی ہلاک ہوئے، جن میں پاکستانی، نیپالی، بنگلہ دیشی، فلسطینی اور بھارتی شہری شامل ہیں۔
حکام کے مطابق مجموعی طور پر 188 افراد زخمی ہوئے، جن میں معمولی سے لے کر شدید نوعیت کے زخم شامل ہیں۔ زخمیوں میں متحدہ عرب امارات، مصر، سوڈان، ایتھوپیا، فلپائن، پاکستان، ایران، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، آذربائیجان، یمن، یوگنڈا، اریٹریا، لبنان، افغانستان، بحرین، کوموروس، ترکیہ، عراق، نیپال، نائجیریا، عمان، اردن، فلسطین، گھانا، انڈونیشیا، سویڈن اور تیونس کے شہری شامل ہیں۔
وزارت دفاع نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ملک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات جاری رکھے جائیں گے اور کسی بھی خطرے کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا، تاکہ قومی خودمختاری، استحکام اور مفادات کا دفاع یقینی بنایا جا سکے۔