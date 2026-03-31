بحرین نے ایرانی حملوں میں داغے گئے 182 میزائل اور 400 ڈرونز تباہ کر دیے

منامہ، 31 مارچ، 2026 (وام) --بحرین ڈیفنس فورس کے جنرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ مملکت کے فضائی دفاعی نظام نے ایرانی جارحیت کے آغاز سے اب تک بحرین کو نشانہ بنانے والے 182 میزائل اور 400 ڈرونز کو کامیابی سے روک کر تباہ کر دیا ہے۔
بحرین نیوز ایجنسی کے مطابق جاری بیان میں کہا گیا کہ شہری علاقوں اور نجی املاک کو نشانہ بنانے کے لیے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال بین الاقوامی انسانی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی کھلی خلاف ورزی ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ اس نوعیت کے اندھا دھند حملے نہ صرف غیر قانونی ہیں بلکہ علاقائی امن و استحکام کے لیے براہ راست خطرہ بھی ہیں۔
بحرینی حکام نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ملک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے دفاعی نظام مکمل طور پر متحرک ہے اور کسی بھی خطرے کا مؤثر جواب دیا جائے گا۔