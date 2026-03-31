صدر شیخ محمد بن زاید اور امیر قطر کی ملاقات، علاقائی صورتحال اور تعاون پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 31 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے ریاست قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا برادرانہ دورے پر ابوظہبی پہنچنے پر خیرمقدم کیا، جہاں دونوں رہنماؤں کے درمیان اہم ملاقات ہوئی۔
ملاقات کے دوران خطے میں جاری فوجی کشیدگی، علاقائی و بین الاقوامی سلامتی و استحکام، بحری سلامتی اور عالمی معیشت پر اس کے اثرات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
گفتگو میں ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات، قطر اور دیگر ممالک کو نشانہ بنانے والے حملوں، خصوصاً شہریوں اور بنیادی تنصیبات پر حملوں، اور دونوں ممالک کی اپنی خودمختاری، علاقائی سالمیت اور عوام کی سلامتی کے لیے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
دونوں رہنماؤں نے امارات اور قطر کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے امکانات پر بھی گفتگو کی، تاکہ دونوں ممالک کے عوام کے مفادات کو بہتر انداز میں آگے بڑھایا جا سکے۔
ملاقات میں نائب صدر، نائب وزیر اعظم اور چیئرمین صدارتی عدالت عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان، نائب حکمران ابوظہبی اور قومی سلامتی کے مشیر عزت مآب شیخ طحنون بن زاید النہیان، نائب چیئرمین صدارتی دیوان برائے خصوصی امور عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان، اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔
قطری وفد میں امیر کے ذاتی نمائندے عزت مآب شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، چیف امیری دیوان عبداللہ بن محمد الخلیفی، اور دیگر اعلیٰ حکام شامل تھے۔
قطر کے امیر کی آمد پر صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے خود استقبال کیا، اس موقع پر متعدد شیوخ اور اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔