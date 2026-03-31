یو اے ای میں کل بارش اور تیز ہواؤں کی پیش گوئی، سمندر میں شدید لہریں متوقع

ابوظہبی، 31 مارچ، 2026 (وام) --نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی نے پیش گوئی کی ہے کہ کل ملک میں موسم جزوی طور پر ابر آلود سے مکمل ابر آلود رہے گا، جبکہ مختلف علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش متوقع ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق صبح کے وقت مشرقی اور شمالی علاقوں میں بعض مقامات پر بارش تیز بھی ہو سکتی ہے، جبکہ مغربی علاقوں میں درجہ حرارت میں بتدریج کمی کا امکان ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ ہوائیں ہلکی سے درمیانی رفتار کی ہوں گی، تاہم بعض اوقات تیز اور شدید ہو سکتی ہیں، خاص طور پر سمندر پر، جس کے باعث خشکی پر گرد و غبار اور ریت اڑنے کا خدشہ ہے۔ ہوائیں شمال مغربی سمت سے 15 سے 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلیں گی، جبکہ سمندر پر یہ رفتار 50 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔
سمندری صورتحال کے حوالے سے عرب خلیج میں بعض اوقات شدید سے بہت شدید لہریں متوقع ہیں۔ پہلی مد 12:48 پر اور دوسری مد 01:35 پر ہوگی، جبکہ پہلی جزر 02:19 پر اور دوسری 07:20 پر متوقع ہے۔
اسی طرح بحیرہ عمان میں لہریں درمیانی سے شدید رہیں گی، جہاں پہلی مد 09:35 پر اور دوسری 21:34 پر آئے گی، جبکہ پہلی جزر 15:32 پر اور دوسری جزر 04:00 پر متوقع ہے۔