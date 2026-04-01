صدر شیخ محمد بن زاید سے یونانی وزیر دفاع کی ملاقات، دفاعی تعاون اور علاقائی صورتحال پر گفتگو

ابوظہبی، 31 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے یونان کے وزیر برائے قومی دفاع نیکوس ڈینڈیاس کا استقبال کیا، جنہوں نے یونانی وزیر اعظم کیریاکوس متسوتاکیس کی جانب سے نیک تمنائیں بھی پہنچائیں۔
ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، خصوصاً دفاعی شعبے میں تعاون بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
گفتگو میں خطے میں جاری فوجی کشیدگی، علاقائی و بین الاقوامی سلامتی و استحکام پر اس کے اثرات، اور ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کو نشانہ بنانے والے حملوں پر بھی بات چیت ہوئی۔
یونانی وزیر دفاع نیکوس ڈینڈیاس نے ان حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں خودمختاری اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا اور کہا کہ ایسے اقدامات خطے کے امن و استحکام کو متاثر کرتے ہیں۔