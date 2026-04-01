امریکی صدر: ایران میں فوجی کارروائیاں دو سے تین ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہیں

واشنگٹن، 1 اپریل، 2026 (وام) -- امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ریاستہائے متحدہ ایران میں اپنی فوجی کارروائیاں دو سے تین ہفتوں کے درمیان کسی بھی وقت ختم کر سکتی ہے۔
منگل کے روز وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ تہران کے ساتھ معاہدہ طے پانا جنگ کے خاتمے کے لیے شرط نہیں ہے، اور اس نئے وقت کے تعین سے وائٹ ہاؤس کی پہلے بیان کردہ توقعات میں توسیع ہوئی ہے، جس میں جنگ کا دورانیہ چار سے چھ ہفتے بتایا گیا تھا۔ امریکی صدر نے کہا کہ ان کے ملک نے ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کا اپنا بنیادی مقصد حاصل کر لیا ہے، اور مزید کہا کہ ایرانی نظام میں حالیہ تبدیلی منصوبہ بند مقاصد میں شامل نہیں تھی۔
صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ واشنگٹن اس وقت تہران کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، اور ایرانی حکام کی معاہدے تک پہنچنے کے لیے ہونے والی بات چیت میں شرکت کو مثبت قدم قرار دیا، تاہم اس بات پر زور دیا کہ اگر کوئی معاہدہ نہ بھی ہو تو اس سے جنگ کے خاتمے میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔