کویت ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ، ایندھن کے ذخائر میں آگ بھڑک اٹھی

کویت، 1 اپریل، 2026 (وام) -- کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو ایران اور اس کے حمایت یافتہ مسلح گروہوں کی جانب سے ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ایندھن کے ذخائر میں آگ لگ گئی۔
کویت نیوز ایجنسی کے مطابق حملے میں کویت ایوی ایشن فیولنگ کمپنی (KAFCO) کے ایندھن کے ذخائر کو براہ راست نشانہ بنایا گیا، جس سے بڑی آگ بھڑک اٹھی اور نمایاں مالی نقصان ہوا، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوی ایشن کے ترجمان عبداللہ الراشدی نے بتایا کہ ایمرجنسی ٹیموں اور متعلقہ حکام نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے صورتحال پر قابو پانے کی کوششیں شروع کر دیں۔