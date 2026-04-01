جنوبی کوریا کی برآمدات میں تاریخی اضافہ، 86 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں

سیول، 1 اپریل، 2026 (وام) --جمہوریہ کوریا کی برآمدات نے مارچ میں تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھوتے ہوئے پہلی بار 80 ارب امریکی ڈالر کی حد عبور کر لی، جس کی بڑی وجہ سیمی کنڈکٹرز کی غیر معمولی طلب رہی۔
وزارت تجارت، صنعت و وسائل کے مطابق مارچ میں برآمدات کا حجم 86.13 ارب ڈالر رہا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 48.3 فیصد زیادہ ہے۔ یہ اضافہ دسمبر 2025 کے سابقہ ریکارڈ 69.5 ارب ڈالر سے بھی نمایاں طور پر زیادہ ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق درآمدات بھی 13.2 فیصد اضافے کے ساتھ 60.4 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں، جس کے نتیجے میں ملک کو 25.74 ارب ڈالر کا تجارتی سرپلس حاصل ہوا۔
رپورٹ کے مطابق سیمی کنڈکٹرز کی برآمدات میں سال بہ سال 151.4 فیصد کا زبردست اضافہ ہوا اور یہ 32.83 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں، جو پہلی بار 30 ارب ڈالر کی حد سے تجاوز کر گئی ہیں۔